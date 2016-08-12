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Воспитанников интерната для слабовидящих отправляют на выходные домой

На платформе "Открытая Россия" появилось сообщение, в котором составители просят власти Самарской области решить проблему с содержанием детей в интернате для слабовидящих: "Суббота и воскресенье стали для учеников самарской специальной коррекционной образовательной школы-интерната № 17 для слепых и слабовидящих, как говорят сами школьники, «выходными строгого режима». С начала учебного года педагоги интерната во главе с директором Галиной Косковой заставляют школьников на выходные уезжать к себе домой.

Об этом нововведении учеников предупредили под роспись перед первым сентября. Сейчас в интернате обучается около 200 человек. Из них на выходные в интернате не оставляют никого, при этом половина учеников родом из сельских районов Самарской области. Дорога домой для них превращается в настоящее испытание, к тому же очень недешевое.

Причину перехода на пятидневную систему обучения в интернате ученикам не объяснили. Впрочем, по словам ребят, ее могли ввести из-за низкой загрузки педагогов: сейчас в 11 классе интерната всего девять учеников.

Студент юрфака Самарского университета имени Королева, в прошлом — ученик интерната Валерий Ремизов направил письмо губернатору Николаю Меркушкину. В нем он потребовал вернуть ученикам возможность как и раньше на выходные оставаться в интернате.

«У иногородних детей не стало возможности оставаться в интернате на выходные дни. Из-за этого дети стали пропускать занятия по понедельникам и пятницам, потому что в связи с удаленностью места их проживания возникли технические и финансовые трудности с дорогой до дома. Родители вынуждены приезжать из села за детьми и забирать их до 17:00 в пятницу и привозить к 8:00 в понедельник. Раньше часть детей уезжала домой, а кому добираться нелегко — оставались в интернате. Теперь у учеников такого выбора нет», — написал губернатору Ремизов. Он направил обращения о проблеме в интернате не только губернатору, но и министру образования Самарской области, и региональному уполномоченному по правам ребенка. Реакции на обращение практически не было...