26 декабря 2016, 16:08

Кто не понял, как будут компенсировать расходы

Те, кто не понял, как будут компенсировать расходы на оплаты жилья и коммунальных услуг в 2017 г., могут позвонить по телефонам "горячей линии".

ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа»

Управление по Железнодорожному району

(846) 336-36-83

(846) 336-00-29

Управление по Кировскому району

(846) 992-21-36,

(846) 995-40-83

Управление по Красноглинскому району

ул.С.Лазо,33 м-н Крутые Ключи, ул.Золотухина,7

(846) 950-53-20

(846) 950-49-80

(846) 213-16-29

Управление по Куйбышевскому району

(846) 330-39-72

Управление по Ленинскому району

(846) 336-38-60

(846) 336-01-55

Управление по Октябрьскому району

(846) 337-30-36

(846) 337-53-21

Управление по Промышленному району

(846) 997-09-73

(846) 995-45-79

Управление по Самарскому району

(846) 332-66-37

(846) 332-51-99

Управление по Советскому району

(846) 992-73-74

(846) 995-76-70

(846) 995-59-96

ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа»

Управление по Центральному району

8(848 2) 54-32-61

8(848 2)54-41-04

8(848 2)54-40-84

Управление по Автозаводскому району

8(848 2) 54-49-06

8(848 2) 54-34-91

Управление по Комсомольскому району

8(848 2) 54-33-56

8(848 2) 54-31-97

8(848 2) 54-42-39

Управление по м. р. Ставропольский

8(848 2) 28-00-11

8(848 2) 28-01-01

8(848 2) 28-00-33

8(848 2) 28-32-62

г.о.Жигулевск

8(84862) 3-39-67

8(84862) 2-23-84

ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»

г. о. Новокуйбышевск

8(84635) 6-60-54

м. р. Волжский

(846) 260-85-93

ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»

Управление по м.р. Сергиевский

8(84655)2-12-49

8(84655)2-30-21

Управление по м.р. Шенталинский

8(84652)2-15-75

Управление по м.р. Челно-Вершинский

8(84655)2-33-34

Управление по м.р. Красноярский

8(84657)2-13-52

Управление по м.р. Кошкинский

8(84650)2-23-08

Управление по м.р. Елховский

8(84658)3-31-45

ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа»

Управление по м. р. Исаклинский

8(84654) 2-23-99

8(84654) 2-22-15

Управление по м. р. Камышлинский

8(84664) 3-37-03

8(84664) 3-30-69

Управление по м. р. Клявлинский

8(84653) 2-11-85

8(84653) 2-21-40

Управление по м. р. Похвистневский

8(84656) 2-11-33,

8(84656) 2-37-20

Управление по г. о. Похвистнево

8(84656) 2-11-05,

8(84656) 2-58-29

Руководитель ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

8(84656) 2-56-22

ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»

Управление по г.о. Сызрань

8(8464) 98-38-44

Управление по г. о. Октябрьск

8(84646) 2-12-45

Управление по м. р. Шигонский

8(84648) 2-17-87

Управление по г. о. Сызранский

8(8464) 99-98-14

8(8464) 99-87-37

ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа»

Управление по м.р. Хворостянский

8(84677) 9-11-90

8(84677) 9-24-02

Управление по м.р. Безенчукский

89276560880

8(84676) 2-11-55

Управление по м.р. Приволжский

8(84647) 9-13-71

8(84647) 9-14-94

Управление по м.р. Пестравский

8(84674) 2-19-31

8(84674) 2-12-70

Управление по м.р. Красноармейский

8(84675) 2-28-72

8(84675) 2-18-80

ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»

Управление по м. р. Алексеевский

8(84671) 2-12-84

8(84671) 2-16-75

Управление по м. р. Борский

8(84667) 2-11- 92

8(84667) 2-53-43

Управление по м. р. Большеглушицкий

8(84673) 2-15-58

8(84673) 2-22-61

Управление по м.р. Большечерниговский

8(84672) 2-30-69

8(84672) 2-28-94

Управление по м. р. Нефтегорский

8(84670) 2-12-00

8(84670) 2-58-01

Управление по м. р. Алексеевский

8(84671) 2-12-84

8(84671) 2-16-75

ГКУ СО «ГУСЗН Восточного округа»

Управление по г.о.Отрадный

8 (84661) 2-35-25

8 (84661) 2-25-61

Управление по г.о.Кинель

8 (84661) 6-13-33

Управление по м.р.Кинельский

8 (84661) 2-14-92

8 (84661) 2-20-77

Управление по м.р.Кинель-Черкасский

8 (84661) 4-10-38

8 (84661) 4-20-18

Управление по м.р.Богатовский

8 (84661) 2-26-80

8 (84661) 2-26-56

Теги: компансация расходов, коммунальные, горячая линии

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