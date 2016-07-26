Кто не понял, как будут компенсировать расходы
Те, кто не понял, как будут компенсировать расходы на оплаты жилья и коммунальных услуг в 2017 г., могут позвонить по телефонам "горячей линии".
ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа»
Управление по Железнодорожному району
(846) 336-36-83
(846) 336-00-29
Управление по Кировскому району
(846) 992-21-36,
(846) 995-40-83
Управление по Красноглинскому району
ул.С.Лазо,33 м-н Крутые Ключи, ул.Золотухина,7
(846) 950-53-20
(846) 950-49-80
(846) 213-16-29
Управление по Куйбышевскому району
(846) 330-39-72
Управление по Ленинскому району
(846) 336-38-60
(846) 336-01-55
Управление по Октябрьскому району
(846) 337-30-36
(846) 337-53-21
Управление по Промышленному району
(846) 997-09-73
(846) 995-45-79
Управление по Самарскому району
(846) 332-66-37
(846) 332-51-99
Управление по Советскому району
(846) 992-73-74
(846) 995-76-70
(846) 995-59-96
ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа»
Управление по Центральному району
8(848 2) 54-32-61
8(848 2)54-41-04
8(848 2)54-40-84
Управление по Автозаводскому району
8(848 2) 54-49-06
8(848 2) 54-34-91
Управление по Комсомольскому району
8(848 2) 54-33-56
8(848 2) 54-31-97
8(848 2) 54-42-39
Управление по м. р. Ставропольский
8(848 2) 28-00-11
8(848 2) 28-01-01
8(848 2) 28-00-33
8(848 2) 28-32-62
г.о.Жигулевск
8(84862) 3-39-67
8(84862) 2-23-84
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»
г. о. Новокуйбышевск
8(84635) 6-60-54
м. р. Волжский
(846) 260-85-93
ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»
Управление по м.р. Сергиевский
8(84655)2-12-49
8(84655)2-30-21
Управление по м.р. Шенталинский
8(84652)2-15-75
Управление по м.р. Челно-Вершинский
8(84655)2-33-34
Управление по м.р. Красноярский
8(84657)2-13-52
Управление по м.р. Кошкинский
8(84650)2-23-08
Управление по м.р. Елховский
8(84658)3-31-45
ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа»
Управление по м. р. Исаклинский
8(84654) 2-23-99
8(84654) 2-22-15
Управление по м. р. Камышлинский
8(84664) 3-37-03
8(84664) 3-30-69
Управление по м. р. Клявлинский
8(84653) 2-11-85
8(84653) 2-21-40
Управление по м. р. Похвистневский
8(84656) 2-11-33,
8(84656) 2-37-20
Управление по г. о. Похвистнево
8(84656) 2-11-05,
8(84656) 2-58-29
Руководитель ГКУ СО «ГУСЗН СВО»
8(84656) 2-56-22
ГКУ СО «ГУСЗН Западного округа»
Управление по г.о. Сызрань
8(8464) 98-38-44
Управление по г. о. Октябрьск
8(84646) 2-12-45
Управление по м. р. Шигонский
8(84648) 2-17-87
Управление по г. о. Сызранский
8(8464) 99-98-14
8(8464) 99-87-37
ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа»
Управление по м.р. Хворостянский
8(84677) 9-11-90
8(84677) 9-24-02
Управление по м.р. Безенчукский
89276560880
8(84676) 2-11-55
Управление по м.р. Приволжский
8(84647) 9-13-71
8(84647) 9-14-94
Управление по м.р. Пестравский
8(84674) 2-19-31
8(84674) 2-12-70
Управление по м.р. Красноармейский
8(84675) 2-28-72
8(84675) 2-18-80
ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»
Управление по м. р. Алексеевский
8(84671) 2-12-84
8(84671) 2-16-75
Управление по м. р. Борский
8(84667) 2-11- 92
8(84667) 2-53-43
Управление по м. р. Большеглушицкий
8(84673) 2-15-58
8(84673) 2-22-61
Управление по м.р. Большечерниговский
8(84672) 2-30-69
8(84672) 2-28-94
Управление по м. р. Нефтегорский
8(84670) 2-12-00
8(84670) 2-58-01
Управление по м. р. Алексеевский
8(84671) 2-12-84
8(84671) 2-16-75
ГКУ СО «ГУСЗН Восточного округа»
Управление по г.о.Отрадный
8 (84661) 2-35-25
8 (84661) 2-25-61
Управление по г.о.Кинель
8 (84661) 6-13-33
Управление по м.р.Кинельский
8 (84661) 2-14-92
8 (84661) 2-20-77
Управление по м.р.Кинель-Черкасский
8 (84661) 4-10-38
8 (84661) 4-20-18
Управление по м.р.Богатовский
8 (84661) 2-26-80
8 (84661) 2-26-56
Теги: компансация расходов, коммунальные, горячая линии
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