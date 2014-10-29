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98% самарских выпускников справились с итоговым сочинением

Большинство самарских выпускников 2017 г. успешно написали итоговое сочинение (98%), сообщает областное минобразования. Сочинение писали 7 декабря. 

«Итоговое сочинение проводилось в этом году в третий раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования», - пишет пресс-служба министерства.

Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно пройти испытание 1 февраля 2017 г. и 3 мая 2017 г.

К итоговому сочинению (изложению) можно подготовиться с помощью материалов, размещенных по ссылке.   

 

Теги: итоговое сочинение

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