98% самарских выпускников справились с итоговым сочинением
Большинство самарских выпускников 2017 г. успешно написали итоговое сочинение (98%), сообщает областное минобразования. Сочинение писали 7 декабря.
«Итоговое сочинение проводилось в этом году в третий раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования», - пишет пресс-служба министерства.
Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно пройти испытание 1 февраля 2017 г. и 3 мая 2017 г.
К итоговому сочинению (изложению) можно подготовиться с помощью материалов, размещенных по ссылке.
Теги: итоговое сочинение
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1 декабря 2015, 16:26
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