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В Отрадном пройдет День донора
В Отрадном пройдет День донора
27 декабря в Отрадном состоится День донора. Донорский пункт организуют нв Отрадненской городской больнице (ул. Ленина, 61). Он будет работать с 8.00 до 12.00.
Условия:
- при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области;
- возраст - от 18 лет, вес - от 55 кг.
- возраст - от 18 лет, вес - от 55 кг.
С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться по ссылке.
"После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание в размере 535 рублей", -сообщает региональный минздрав.
Теги: отрадный, день донора
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