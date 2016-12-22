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Владельцу «Пристанских складов» в Самаре прописали обязательство

Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области утвердило «охранное обязательство собственника или иного законного владельца» объекта культурного наследия регионального значения «Пристанские склады» (ул. М. Горького, 98).

Собственник должен взять на себя расходы по содержанию памятника. И поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Владелец не имеет права проводить работы, которые изменят облик памятника. Владелец не имеет права использовать его под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, а также под объекты производства, где используются динамическое и вибрационное оборудование.

Кроме этого, владелец не имеет права размещать на фасаде «Пристанских складов» наружную рекламу.

Справка

«Пристанские склады» были построены в 1905-1910 гг. Объект был внесен в региональный список объектов культурного наследия в 2012 г. Это памятник градостроительства и архитектуры. Включает в себя три здания в стиле модерн – два одноэтажны литер А и Б и одно двухэтажное – литер В. «Сохранился фрагмент ворот с первоначальной решеткой, - говорится в НКО «Фонд «ИПУРГ» (Ярославль), который в 2013 г. составлял проект зон охраны. - Столбики ворот оштукатурены и окрашены. Декорированы лопаточками, филенками, карнизным поясом сложного профиля».

Теги: пристанские сады, Самара, охранное обязательство

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