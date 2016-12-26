Лучшая театральная организация получит 5 млн рублей
Лучшей театральной организации Самарской области по итогам деятельности 2015 г. предоставят субсидию из облбюджета в размере 5 млн рублей.
Организацию определит конкурсная комиссия минкульта области. Субсидию предоставят «в целях поощрения организации и для осуществления расходов, связанных с ее постановочно-гастрольной деятельностью». Если грант организация потратит не на указанные цели, то ее обяжут вернуть средства в бюджет.
«Контроль за предоставлением и целевым использованием гранта осуществляет министерство культуры Самарской области», - сказано в постановлении облправительства.
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