26 декабря 2016, 17:29

Лучшая театральная организация получит 5 млн рублей

Лучшей театральной организации Самарской области по итогам деятельности 2015 г. предоставят субсидию из облбюджета в размере 5 млн рублей.

Организацию определит конкурсная комиссия минкульта области. Субсидию предоставят «в целях поощрения организации и для осуществления расходов, связанных с ее постановочно-гастрольной деятельностью». Если грант организация потратит не на указанные цели, то ее обяжут вернуть средства в бюджет.

«Контроль за предоставлением и целевым использованием гранта осуществляет министерство культуры Самарской области», - сказано в постановлении облправительства.

Теги: грант, минкульт

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