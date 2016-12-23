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При заключении договоров на размещение киосков власти должны учитывать мнения жителей

В Самаре 4924 нестационарных объекта потребительского рынка и услуг. Из них 1148 объектов – незаконные, то есть установленные самовольно и не имеющие никакой документации.

В апреле мэрия Самары в последний раз сообщала о том, сколько нелегальных киосков было ликвидировано в 2015 г.: всего – 1345, около 40 – киоски по продаже пива.

Но еще в марте губдума приняла Закон Самарской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Самарской области «О земле» и Закон Самарской области «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области». По этому закону арендатор может заключить договор на размещение своего киоска на арендованном земельном участке без проведения аукциона. Но если такой арендатор заключил договор об аренде земли до 1 марта 2015 г. и «надлежащим образом исполнял свои обязанности».

В августе было принято постановление правительства Самарской области и разработан порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Предполагается, что все муниципалитеты Самарской области будут обязаны не только составить список законных нестационарных объектов, но и занести их координатные точки в общую схему. В Самаре в схему уже внесли 1831 объект. Владельцы остальных киосков заявлений о заключении договоров не подавали.

По мнению депутата Алексея Степанова, при составлении схемы нестационарных объектов надо учитывать не только интересы предпринимателей, но и жителей домов, рядом с которыми данные торговые точки будут размещены.

Теги: киоски, самара, схема

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