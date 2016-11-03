В филармонии выступят «Пятерo»
27 и 28 декабря в 19:00 в Самарской государственной филармонии выступит группа «Пятерo» и симфонический оркестр филармонии с программой «Все к лучшему!».
Группа «Пятерo» представит вокальное шоу, в котором покажут весь спектр тембров, имитацию звучания различных музыкальных инструментов, ритм-секции (в технике битбокса).
В программе вечера: новогодний праздничный концерт в стиле «Classical Crossover A Cappella»: сочетание классической музыки и современных музыкальных направлений (поп, рок, фанк, джаз).
Концерт ведет Ирина Цыганова.
Теги: пятеро, филармония
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