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В филармонии выступят «Пятерo»

27 и 28 декабря  в 19:00 в Самарской государственной филармонии выступит группа «Пятерo» и симфонический оркестр филармонии с программой «Все к лучшему!».

Группа «Пятерo» представит вокальное шоу, в котором покажут весь спектр тембров, имитацию звучания различных музыкальных инструментов, ритм-секции (в технике битбокса).

В программе вечера: новогодний праздничный концерт в стиле «Classical Crossover A Cappella»: сочетание классической музыки и современных музыкальных направлений (поп, рок, фанк, джаз).

Концерт ведет Ирина Цыганова.

Теги: пятеро, филармония

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