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С розничного рынка алкоголя Самарской области уходит легальный бизнес

По данным на 1 декабря, в Самарской области 1117 владельцев лицензий на розничную продажу алкоголя. Торгуют они в 4316 торговых точках. Об этом сообщает губернская дума.

«В последние годы в регионе наблюдается тенденция сокращения организаций, осуществляющих торговлю алкоголем на основании лицензии», - уверяют депутаты и представители минэкономразвития области, которое выдает лицензии. – «Так, за последние 5 лет количество лицензиатов уменьшилось на 927 организаций, количество объектов – на 836… За период с января по декабрь 2016 года количество лицензиатов сократилось еще на 161 организацию, количество объектов – на 195».

На фоне сокращения лицензиатов наблюдается тенденция сокращения легального товарооборота алкогольной продукции. Объемы реализации алкогольной продукции в Самарской области за пять лет сократились в 2,8 раза. По данным Росалкогольрегулирования, потребление на душу населения в Самарской области составило 7,4 литра/чел., по данному показателю регион занимает 12-е место среди регионов ПФО.

«На сокращение торговых организаций, осуществляющих деятельность законно – на основании лицензии, и снижение легального розничного товарооборота алкогольной продукции оказало влияние ужесточение правил розничной продажи алкогольной продукции как на федеральном, так и на региональном уровнях, недостаточность законодательно закрепленных механизмов воздействия на нелегальную торговлю, в том числе низкие размеры штрафов за безлицензионную торговлю, поглощение мелкой розницы федеральными торговыми сетями, а также развитие нелегального оборота алкогольной продукции».

«Чрезмерное ужесточение законодательства, которое распространяется только на легальную торговлю, вызывает развитие теневого бизнеса, и как следствие, увеличение объемов реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции сомнительного производства, росту преступности, отравлений и смертности населения», - говорится в сообщении.

«Все меры, направленные на снижение уровня алкоголизации в регионе, с одной стороны, эффективно работают, а, с другой стороны, приводят к тому, что часть легального бизнеса переходит в разряд теневого, - уверен заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы Виктор Егоршин. - …Необходимо бороться с алкоголизацией населения и в то же время поддерживать легальных предпринимателей и добросовестных налогоплательщиков».

Теги: алкоголь, розница, губдума

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