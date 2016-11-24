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Корпорация «КОШЕЛЕВ» построила школу в Калуге

Пресс-служба "Кошелев"

23 декабря в «КОШЕЛЕВ-проекте» в Калуге состоялось открытие новой общеобразовательной школы. В мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Авдеев, председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев, руководители города и региональных профильных министерств, почетные гости, представители общественности, будущие ученики и их родители. Школа, общей площадью 25,7 тыс кв м рассчитана на 1360 детей – крупнейшая в России - построена в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы.

Школа разделена на два основных блока - с одной стороны старшая школа, с другой – начальная. Всего здесь 67 учебных кабинетов. В четырехэтажной школе предусмотрели лифт для маломобильных людей. В школе есть 2 бассейна (большой 6x15м, и малый 6x10м), душевые, раздевалки, медицинские кабинеты. Помимо учебных кабинетов, в школе есть два просторных спортзала, оборудованные самыми современными снарядами, раздевалками и душевыми. Пищеблок - столовая: обеденные зоны для малышей и старшеклассников раздельные. И актовый зал в котором будут проходить школьные мероприятия, рассчитанный на 450 зрителей.

На втором этаже есть два зала - хореографический и для активных видов спорта.Кабинеты физики, информатики и кабинет 3d-моделирования и робототехники, оснащенные по всем современным стандартам. На 4 этаже расположились информационный библиотечный центр и кабинеты социально-психологической. службы.

Для открытых занятий спортом во дворе школы футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис и площадки для прыжков в длину и соревнований по метанию ядра. Общая площадь открытой спортивной части - 5 тыс кв.м. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что в Калуге нет больше школ такого уровня и поблагодарил строителей за качественную работу и наградил Владимира Кошелева медалью "За заслуги перед Калужской областью". Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, обратил внимание на тот факт, что школа внесена в реестр типовых, а значит, проект является уникальным. "В Калуге построили школу, по проекту самарской школы, но с некоторыми изменениями. Благодаря реестру типовых проектов удалось значительно сократить стоимость строительства - на 30 млн рублей. Школа отличная, ультрасовременная.Благодаря таким социальным объектам повышается качество жизни людей. В бюджете на следующий год мы заложили в бюджете средства на строительство в Кошелев-проекте новой дороги. (Правый берег Шопино). Микрорайон продолжает активно развиваться".

Владимир Кошелев поблагодарил федеральные и областные власти за поддержку, оказываемую проектам комплексного освоения территорий. много нового. ««КОШЕЛЕВ - проект» в Калуге за три года заметно вырос, и нас уже больше 20 тысяч человек, и все мы мечтали о новой школе. Это вторая школа, которую мы открываем в этом году. 1 сентября мы открыли школу в Самаре и сейчас там учится две тысячи ребят. Я рад, что 2016 год мы завершаем именно таким радостным событием - открытием школы в Калуге.Отличный финал года. Хочется поблагодарить за поддержку министерство строительства России, правительство Калужской области и лично губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова. Мы постарались сделать так, что бы школьные годы прошли ярко и интересно. Здесь созданы прекрасные условия, как для школьников, так и для учителей. И уже в следующем году в Калуге мы построим второй корпус детского сада», - поделился планами Кошелев.

В честь дня рождения губернатор подарил школе современный интерактивный стол, а Владимир Кошелев совместно со «Сбербанком» - инновационную биометрическую систему оплаты школьного питания «Ладошки».

Теги: кошелев

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