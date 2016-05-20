Главное за сегодня: 
За окном: -15, завтра: -18
 Сегодня, 10:27 
Рейтинг: 0 
Регулярных рейсов из Самары в Ларнаку не будет

Росавиация отозвала допуск у авиакомпании «Северный ветер» на ежедневные полеты из Самары в Ларнаку (Кипр). Причина – «невыполнение полетов более одного сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».

По этой же причине у авиакомпании отозваны допуски на полеты в Ларнаку из 10 других российских городов: Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Уфы.

В конце августа Росавиация назначила «Северный ветер» регулярным авиаперевозчиком на этом направлении. Летом авиакомпания работала на чартерный рейсах в Ларнаку. 

Теги: «Северный ветер», Ларнака, Росавиация

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios