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Регулярных рейсов из Самары в Ларнаку не будет

Росавиация отозвала допуск у авиакомпании «Северный ветер» на ежедневные полеты из Самары в Ларнаку (Кипр). Причина – «невыполнение полетов более одного сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».

По этой же причине у авиакомпании отозваны допуски на полеты в Ларнаку из 10 других российских городов: Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Уфы.

В конце августа Росавиация назначила «Северный ветер» регулярным авиаперевозчиком на этом направлении. Летом авиакомпания работала на чартерный рейсах в Ларнаку.

Теги: «Северный ветер», Ларнака, Росавиация

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