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Самарская область получит 200 млн рублей из госбюджета

В 2017 г. из федерального бюджета Самарской области выделят 200 млн рублей по трем направлениям.

На путевки в санатории и оплату проезда до мест лечения для льготных категорий населения области выделят 119 млн рублей. По этой программе 1,8 млрд рублей получат 11 регионов.

Также регион получит 7,5 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан и лечебное питание для детей инвалидов. На эти цели все регионы и город Байконур получат 31 млрд рублей.

Из бюджета ФОМС территориальный фонд ОМС получит 75 млн рублей на поддержку сельской медицины. На все регионы распределили 3,2 млрд рублей. «Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа», - сказано на сайте правительства РФ. Деньги предназначены на выплаты медицинским работникам прибывшим в 2016 и 2017 гг. на работу в сельский населённый пункт (по 1 млн рублей).

Единовременное пособие выделяется на условиях софинансирования- 60% - через ФОМС и 40% - из регионального бюджета.

Теги: выплаты, врачи, путевки, лекарства

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