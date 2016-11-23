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В "Курумоче" задерживаются 10 рейсов
В "Курумоче" задерживаются 10 рейсов
Из-за густого тумана в смаарском аэропорту "Курумоч" задерживается 10 вылетов - 7 в московское "Шереметево", по одному - во "Внуково", Нижний Новгород и Екатеринбург. Они вылетят ориентировочно после 12.00.
В Самару опаздывают 13 самолетов - 8 из "Шереметево", по одному из Уфы, Ижевска, Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и Алматы. Ожидается, что они прибудут до 13.00.
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