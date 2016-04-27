Вчера, 17:11

Акционеры "Авиаагрегата" утвердили нового гендиректора

Внеочередное собрание акционеров самарского АО «Авиаагрегат» утвердило в должности генерального директора Олега Брындина. На три года.

С 14 ноября Брындин исполнял обязанности гендиректора. 13 ноября бывший гендиректор компании – Павел Майоров уволился «по соглашению сторон». Акционеры утвердили его досрочную отставку только сейчас.

Майоров возглавил предприятие в августе 2015 г. Контракт с ним был подписан на три года.

Теги: авиаагрегат, брындин

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