Акционеры "Авиаагрегата" утвердили нового гендиректора
Внеочередное собрание акционеров самарского АО «Авиаагрегат» утвердило в должности генерального директора Олега Брындина. На три года.
С 14 ноября Брындин исполнял обязанности гендиректора. 13 ноября бывший гендиректор компании – Павел Майоров уволился «по соглашению сторон». Акционеры утвердили его досрочную отставку только сейчас.
Майоров возглавил предприятие в августе 2015 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Теги: авиаагрегат, брындин
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