АвтоВАЗ недособрал 10 тыс. автомобилей
АвтоВАЗ мог бы произвести в этом году примерно на 10 000 машин больше. Но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера вплоть до приостановки, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух компаний – контрагентов автоконцерна. По их словам, такую цифру назвали менеджеры АвтоВАЗа на конференции поставщиков 21 декабря. Она включает в себя и некомплект – машины, требующие досборки перед отправкой дилерам, добавляет один из собеседников.
В прошлом году АвтоВАЗ произвел 537 371 машину и машинокомплект. План на 2016 г. представитель автоконцерна не раскрывает. Президент АвтоВАЗа Николя Мор в конце августа говорил о планируемом производстве 416 000 машин всех брендов (Lada, Renault, Nissan, Datsun).
Теги: автоваз
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