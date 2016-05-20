У геронтологической больницы новый начальник
23 декабря на должность главного врача Самарской гериатрической больницы назначен Олег Никитин. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
В системе здравоохранения Никитин работает 29 лет, из них 10 на руководящих должностях. Был заместителем главного врача Самарской городской детской больницы № 2, руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, главным врачом Самарского областного гериатрического центра. Также является профессором кафедры физиологии Самарского государственного медицинского университета.
Теги: никитин, главврач, минздрав
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