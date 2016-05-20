Вчера, 14:46

У геронтологической больницы новый начальник

23 декабря на должность главного врача Самарской гериатрической больницы назначен Олег Никитин. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

В системе здравоохранения Никитин работает 29 лет, из них 10 на руководящих должностях. Был заместителем главного врача Самарской городской детской больницы № 2, руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, главным врачом Самарского областного гериатрического центра. Также является профессором кафедры физиологии Самарского государственного медицинского университета.

Теги: никитин, главврач, минздрав

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