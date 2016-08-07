Вчера, 16:26
Режим работы РЭО в Тольятти в праздники
4 января 2017 г. РЭО отркыто с 9:00 до 18:00;
Режим работы РЭО в Тольятти в праздники
Мэрия Тольятти опубликовала график работы регистрационно-экзаменнационного отделения ГИБДД на новогодних праздниках:
4 января 2017 г. РЭО отркыто с 9:00 до 18:00;
5 января -с 12:00 до 20:00.
С 9 января принимать граждан будут по обычному графику.
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