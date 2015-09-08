Вчера, 16:49

Как поедут театральные автобусы в январе

Транспортный оператор Самары опубликовал график театральных автобусов на январь.

График подачи автобусных маршрутов к театру драмы:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 2

20:40 3

20:40 4

20:00 5

20:15 6

20:20 7

8

20:30 9

10

11

12

13

20:00 14

* 15

* 16

17

20:40 18

20:40 19

20:35 20

20:00 21

21:00 22

21:00 23

24

21:00 25

20:45 26

20:40 27

20:30 28

20:50 29

20:30 30

31

20:50

Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

График подачи автобусных маршрутов к Самарскому театру оперы и балета:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 2

3

21:45 4

21:30 5

6

7

20:30 8

9

10

11

20:30 12

13

22:00 14

15

16

17

18

21:15 19

20

20:20 21

22

21:40 23

24

25

21:20 26

27

20:20 28

29

21:00

Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — пл. Куйбышева, заезд со стороны ул. Красноармейской.

Теги: театральные автобусы

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