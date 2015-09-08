Как поедут театральные автобусы в январе
Транспортный оператор Самары опубликовал график театральных автобусов на январь.
График подачи автобусных маршрутов к театру драмы:
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|2
20:40
|3
20:40
|4
20:00
|5
20:15
|6
20:20
|7
|8
20:30
|9
|10
|11
|12
|13
20:00
|14
*
|15
*
|16
|17
20:40
|18
20:40
|19
20:35
|20
20:00
|21
21:00
|22
21:00
|23
|24
21:00
|25
20:45
|26
20:40
|27
20:30
|28
20:50
|29
20:30
|30
|31
20:50
Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.
Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.
График подачи автобусных маршрутов к Самарскому театру оперы и балета:
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|2
|3
21:45
|4
21:30
|5
|6
|7
20:30
|8
|9
|10
|11
20:30
|12
|13
22:00
|14
|15
|16
|17
|18
21:15
|19
|20
20:20
|21
|22
21:40
|23
|24
|25
21:20
|26
|27
20:20
|28
|29
21:00
Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.
Место подачи автобусов — пл. Куйбышева, заезд со стороны ул. Красноармейской.
Теги: театральные автобусы
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