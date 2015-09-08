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Как поедут театральные автобусы в январе

Транспортный оператор Самары опубликовал график театральных автобусов на январь.

График подачи автобусных маршрутов к театру драмы:

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2
20:40
 3
20:40
 4
20:00
 5
20:15
 6
20:20
 7
 
 8
20:30
9
 
 10
 
 11
 
 12
 
 13
20:00
 14
*
 15
*
16
 
 17
20:40
 18
20:40
 19
20:35
 20
20:00
 21
21:00
 22
21:00
23
 
 24
21:00
 25
20:45
 26
20:40
 27
20:30
 28
20:50
 29
20:30
30
 
 31
20:50

Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

График подачи автобусных маршрутов к Самарскому театру оперы и балета:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2
 
 3
21:45
 4
21:30
 5
 
 6
 
 7
20:30
 8
 
9
 
 10
 
 11
20:30
 12
 
 13
22:00
 14
 
 15
 
16
 
 17
 
 18
21:15
 19
 
 20
20:20
 21
 
 22
21:40
23
 
 24
 
 25
21:20
 26
 
 27
20:20
 28
 
 29
21:00

Номера маршрутов автобусов — 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — пл. Куйбышева, заезд со стороны ул. Красноармейской.

 

 

 

 

Теги: театральные автобусы

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