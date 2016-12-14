Для родовых захоронений в Самарской области будет достаточно «не менее двух лиц»
Комитет по местному самоуправлению губдумы Самарской области предлагает внести изменения в статью 5 Закона Самарской области "О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области».
Закон был принят в июле 2015 г. Для создания родового (семейного) захоронения заявление о предоставлении участка земли под него должны были подать «не менее трех лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками».
«На практике возникают случаи, когда граждане желают создать семейное (родовое) захоронение рядом с существующим захоронением, но у них отсутствует возможность найти третьего заявителя», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Инициаторы законопроекта предлагают разрешить создание семейных захоронений на основании заявления от «не менее двух лиц, являющихся супругами и (или) близкими родственниками».
Депутаты должны рассмотреть законопроект не позже 13 января 2017 г.
Теги: семейное (родовое) захоронение, самарская область
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