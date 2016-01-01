В Тольятти неполную неделю работают более 30 тыс. человек
К 23 декабря численность безработных в Тольятти составила 7820 человек, из которых 52,6% приходится на женщин.
За прошлую неделю получили статус безработного 281 человек, трудоустроено 117 безработных граждан.
43 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени и 30 747 работников заняты неполную неделю
В городе открыто всего 3572 вакансии, из которой 35,7% - вакансии для рабочих.
Напряженность на рынке труда - 2,4 человека на 1 рабочее место.
Теги: рынок труда, тольятти, безработица
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