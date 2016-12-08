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Самарцам надо копить на новое авто 3 года

Самарская область попала на 24 место в рейтинге российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля. Список составило аналитическое агентство «Автостат».  В среднем машина в Самарской области стоит 1,042 млн рублей, средняя зарплата – 27,9 тыс. рублей. Копить на новое авто придется 37 месяцев или 3,1 года.

По стране средняя цена нового легкового автомобиля составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная заработная плата - 35,7 тыс. рублей, для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев.

Быстрее всех купить автомобиль может житель Ямало-Ненецкого АО. Средняя цена автомобиля там – 1,421 млн рублей. Средняя зарплата  - 84,2 тыс. рублей. Копить на машину придется 17 месяцев.

Дольше всего копить на машину придется жителям Приморского края - 5,7 лет. Там машины стоят в среднем 2,395 млн рублей. Средняя зарплата при этом 68 тыс. рублей.

 

Теги: рейтинг, покупка машины

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