Вчера, 17:01

Тольяттинцы могут получить консультации

Мэрия Тольятти приглашает граждан получить разъяснения по вопросу предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ с января 2017 г.

Обращаться можно в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства в часы приема (понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00) по следующим адресам:

- улица Победы, 74, кабинеты 2, 3, 4, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;

- бульвар Орджоникидзе, 16, кабинеты 103, 222, тел. 54-49-06, 54-34-91;

- улица Матросова, 19д, кабинеты 8, 9,10, 11,12, тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.

С января 2017 г. меры социальной поддержки по оплате ЖКУ всем льготным категориям будут предоставляться в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Ранее предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ).

Компенсацию будут рассчитывать индивидуально из фактических платежей с учетом:

— занимаемой площади;

— состава семьи;

— наличия приборов учета;

— установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

— наличия задолженности и т.д.

Назначение компенсации гражданам будет осуществляться со дня вступления закона в силу без их заявлений в автоматическом режиме.

Теги: ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Тольятти

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