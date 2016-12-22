Тольяттинцы могут получить консультации
Мэрия Тольятти приглашает граждан получить разъяснения по вопросу предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ с января 2017 г.
Обращаться можно в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства в часы приема (понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00) по следующим адресам:
- улица Победы, 74, кабинеты 2, 3, 4, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;
- бульвар Орджоникидзе, 16, кабинеты 103, 222, тел. 54-49-06, 54-34-91;
- улица Матросова, 19д, кабинеты 8, 9,10, 11,12, тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.
С января 2017 г. меры социальной поддержки по оплате ЖКУ всем льготным категориям будут предоставляться в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ.
Ранее предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ).
Компенсацию будут рассчитывать индивидуально из фактических платежей с учетом:
— занимаемой площади;
— состава семьи;
— наличия приборов учета;
— установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
— наличия задолженности и т.д.
Назначение компенсации гражданам будет осуществляться со дня вступления закона в силу без их заявлений в автоматическом режиме.
Теги: ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Тольятти
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