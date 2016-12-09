Главное за сегодня: 
За окном: -12, завтра: -11
 Сегодня, 13:00 
Рейтинг: 0 
Расписание игр "Крыльев Советов" в марте

Определены даты матчей 18-20 туров Чемпионата России по футболу сезона 2016-2017 гг. среди команд клубов Премьер-Лиги. После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта.

В 18 туре самарские «Крылья Советов» будут играть со столичным «Локомотивом». Матч намечен на 5 марта.

11 марта в матче 19-го тура самарцы сыграют с «Уфой». 19 марта запланирован  матч 20-го тура «Крылья Советов» - «Ростов».

Точное время матчей РФПЛ объявит позже.

 

Теги: расписание, рфпл, крылья советов

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios