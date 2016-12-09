Расписание игр "Крыльев Советов" в марте
Определены даты матчей 18-20 туров Чемпионата России по футболу сезона 2016-2017 гг. среди команд клубов Премьер-Лиги. После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта.
В 18 туре самарские «Крылья Советов» будут играть со столичным «Локомотивом». Матч намечен на 5 марта.
11 марта в матче 19-го тура самарцы сыграют с «Уфой». 19 марта запланирован матч 20-го тура «Крылья Советов» - «Ростов».
Точное время матчей РФПЛ объявит позже.
Теги: расписание, рфпл, крылья советов
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