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Центральную отопительную котельную в Самаре закроют

101 из 103 человек, участвовавших в публичных слушаниях, одобрил проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара на 2017 г. Об этом сообщает мэрия.

Всего разработчик – московское «НефтеГазЭнергоСервис» - предложил 4 варианта, по первому из них предлагалось оставить все как есть.

Участники слушаний решили развивать теплоснабжение в Самаре по сценарию №2 «Закрытие ЦОК (Центральная отопительная котельная – Самара. ру) и переключение её нагрузки на БТЭЦ (Безымянская ТЭЦ).

Вариант предусматривает «строительство индивидуальных котельных в новых районах перспективной застройки Куйбышевского района с переводом тепловой нагрузки ЦОК на БТЭЦ». В частности, проект предполагает строительство блочно-модульной котельной БМК-175 в Куйбышевском районе для переключения абонентов, которые отапливаются и получают горячую воду от котельной АО «Куйбышевский НПЗ». Котельную НПЗ после этого выведут из эксплуатации.

Также предусмотрено строительство двух новых теплотрасс по ул. Карбышева и ул. Красных Коммунаров, а также увеличение диаметра 5-ти трубопроводов (ул. XXII Партсъезда, ул. Красных Коммунаров, ул. Карбышева и ул. Печерская).

Выбранный вариант развития теплоснабжения, по мнению разработчика, «удовлетворяет следующим условиям:

– увеличивается комбинированная выработка тепловой энергии г. о. Самара;

– вариант развития является экономически выгодным для инвестора;

– вариант развития ведет к снижению тарифа на тепловую энергию для потребителей Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

Теги: схема теплоснабжения Самары

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