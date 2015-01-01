Маршрут Схема движения маршрута (улицы) Режим работы маршрута Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)

Микрорайон Жигулевское море № 42д *«ОП ул. Есенина – ОП микрорайон Ногорный – ОП ул. Есенина» (по схеме маршрута № 44, работавшего до 01.01.2015 г.) Коммунистическая – Механизаторов – Л. Чайкиной – Ярославская – Громовой – трасса М5 – Параллельная – Коваленко – Высоковольтная – Майский пр-д – Нижегородская трасса М5 – Громовой – Ярославская – Л. Чайкиной – Механизаторов – Коммунистическая (ОП «ул. Есенина») ежедневно в утреннее и вечернее время ОП «ул. Есенина»

06:20 07:25 16:53 17:58

Оптовый рынок (ул. Базовая) № 21 *«ОП Спецавтохозяйство – ОП Оптовый рынок» (по схеме маршрута № 6, работавшего до 01.01.2015 г.) Комсомольская – Васильевская – Ларина в будние и субботние дни ОП «Спец автохозяйство» ОП «Оптовый рынок»

09:00 10:00 11:30 12:30 09:15 10:15 11:45 12:45

ул. Л. Толстого № 13 *«ОП ул. Л. Толстого – ОП кинотеатр Авангард – ОП ул. Л. Толстого» Л. Толстого – Ленина – б-р 50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Кудашева – Л. Толстого ежедневно в утреннее и вечернее время ОП «ул. Л. Толстого»

08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45

Район города Маршрут Схема движения маршрута (улицы) Режим работы маршрута Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)

Городские кладбища (Обводное шоссе, Поволжское шоссе) № 62к. «ОП стадион Торпедо – Кладбище (Поволжское шоссе)» Спортивная – Ст. Разина – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – Полякова - Южное шоссе – Обводное шоссе – Поволжское шоссе по выходным дням (с января по март и с октября по декабрь), ежедневно (с апреля по сентябрь) ОП «стадион Торпедо» Кладбище (Поволжское шоссе)