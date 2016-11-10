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Открывается предпродажа билетов на рейсы Самара - Ширяево

29 декабря открывается переправа на судах на воздушной подушке по маршруту Самара - Ширяево.

Время в пути - 50 минут. Расстояние - 36 километров.

Запланировано 4 рейса в день.

Стоимость билетов - 300 рублей.

С 28 декабря открыта предварительная продажа билетов.

Теги: самара ширяево, билеты, переправа

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