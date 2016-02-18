Пострадавшие от пожаров в Гранном хотят присоединить поселок к Самаре
В распоряжении Самара. ру оказался ответ Минстроя Самарской области жительнице поселка Гранный. Гражданка просит областные власти рассмотреть возможность исключения Гранного из состава Новокуйбышевска и присоединения поселка к Самаре.
Это не первая просьба о смене места приписки. Авторы всех писем с подобной просьбой – погорельцы, потерявшие свое имущества из-за поздно прибывших пожарных из Новокуйбышевска.
В апреле сообщалось, что с 1 января 2016г. администрация Новокуйбышевска Самарской области полностью прекратила финансировать добровольную пожарную команду службы спасения в Гранном. Тогда в пожарном депо отключили электричество, а добровольцы продолжали «нести боевое дежурство без оплаты труда и заправлять пожарные автомобили на собственные деньги».
«Дело уже дошло до прокуратуры, но Администрация города пока на это ни как не реагирует. С 15 апреля в регионе объявлен противопожарный режим добровольцы выезжают по несколько раз в сутки. Подобных случаев ещё не было в истории пожарной охраны. Фактически люди совершают трудовой подвиг, рискуя собственными жизнями, за собственные средства. Пожарный автомобиль на котором они продолжают выезжать на пожары, был приобретён на деньги какого-то мецената. Видимо, по этой причине, опасаясь большого скандала, Администрация города не рискнула забрать у добровольцев спецавтомобиль», - говорилось в сообщении.
15 апреля экс-глава Новокуйбышевска Андрей Коновалов (стал депутатом губернской думы в сентябре – Самара. ру) подписал постановление о порядке выделения субсидии на работу добровольной народной дружины. При этом, как рассказал Самара. ру начальник «Добровольной пожарной команды «Служба спасения Самарской области» Андрей Пожидаев, чиновники внесли в постановление непредусмотренные законом условия - наличие специальной лицензии и техники, оснащенной системой ГЛОНАСС.
Получить субсидию ДПД не смогла - по постановлению губернатора области ДПД должна была получить из облбюджета 350 000 рублей (до этого ежегодно на нее выделяли по 1,5 млн рублей). Но обратилась в прокуратуру с жалобой на выдвинутые чиновниками условия. Прокуратура отменила изданное постановление в октябре.
А в ноябре и. о. главы Новокуйбышевска Сергей Марков (был избран главой 13 декабря – Самара. ру) специальным постановлением отменил пункт об обязательном наличии лицензии у ДПД.
Но денег ДПД так и не получила, говорит Пожидаев. И договора на 2017 год на обслуживание поселков вокруг Новокуйбышевска у пожарных нет.
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