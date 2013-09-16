Вчера, 17:29

В Тольятти пройдет финал чемпионата России по мотогонкам на льду

24 декабря в Тольятти открывается очередной сезон ледового спидвея. На СТК им. Анатолия Степанова пройдет финал № 1 личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Выступят 18 гонщиков. Тольяттинскую «Мега-Ладу» представят 6 спортсменов: Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин, запасные спортсмены Михаил Литвинов, Евгений Сайдуллин.

В субботу соревнования начнутся в 16.00, в воскресенье, 25 декабря, – в 14.00.

Стоимость билетов – от 150 руб.

Теги: мега-лада, гонки на льду

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.