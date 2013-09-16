В Тольятти пройдет финал чемпионата России по мотогонкам на льду
24 декабря в Тольятти открывается очередной сезон ледового спидвея. На СТК им. Анатолия Степанова пройдет финал № 1 личного чемпионата России по мотогонкам на льду.
Выступят 18 гонщиков. Тольяттинскую «Мега-Ладу» представят 6 спортсменов: Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин, запасные спортсмены Михаил Литвинов, Евгений Сайдуллин.
В субботу соревнования начнутся в 16.00, в воскресенье, 25 декабря, – в 14.00.
Стоимость билетов – от 150 руб.
Теги: мега-лада, гонки на льду
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
4 сентября 2016, 13:54
Соревнования по спидвею между «Мега-Ладой» и «Востоком» перенесены на 13 сентября
Комментариев: 0
|Завтра в Тольятти откроется новый сезон гаревого спидвея
20 мая 2015, 17:29
|Начался мотослет SNOWDOGS 2015
24 января 2015, 08:50
|В Тольятти открывается сезон мотогонок на льду
26 декабря 2014, 18:01
|"Мега-Лада" стала чемпионом России по спидвею
16 сентября 2013, 17:38
|Расписание игр "Крыльев Советов" в марте
Вчера, 13:00
| «Нова» проведет домашние матчи в Самаре
Вчера, 10:28
|Депутаты губдумы хотят сохранить пособия молодым тренерам
22 декабря 2016, 16:16
|ХК «Лада» выплатил игрокам зарплаты за сентябрь
20 декабря 2016, 17:08
|«Крыльям» запретили регистрировать игроков за долги
19 декабря 2016, 13:42