Вчера, 17:43

В областной библиотеке покажут современную русскую анимацию

24 декабря отдел искусств Самарской областной библиотеки приглашает на показ и обсуждение анимационных фильмов «Мы не можем жить без космоса (режиссер Константин Бронзит, 2014) и «Кукушка» (режиссер Дина Великовская, 2016).

Перед показом руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг проведёт вступительную лекцию, посвященную российским аниматорам.

В 2016 г. мультфильм «Мы не можем жить без космоса» был номинирован на премию «Оскар» в категории лучший анимационный короткометражный фильм, но уступил чилийскому мультфильму. «Кукушка» получила специальный приз жюри Открытого российского фестиваля анимационного кино с формулировкой «за создание сложного женского образа».

Начало - в 16:00.

Теги: соунб, анимация

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