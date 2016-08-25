В областной библиотеке покажут современную русскую анимацию
24 декабря отдел искусств Самарской областной библиотеки приглашает на показ и обсуждение анимационных фильмов «Мы не можем жить без космоса (режиссер Константин Бронзит, 2014) и «Кукушка» (режиссер Дина Великовская, 2016).
Перед показом руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг проведёт вступительную лекцию, посвященную российским аниматорам.
В 2016 г. мультфильм «Мы не можем жить без космоса» был номинирован на премию «Оскар» в категории лучший анимационный короткометражный фильм, но уступил чилийскому мультфильму. «Кукушка» получила специальный приз жюри Открытого российского фестиваля анимационного кино с формулировкой «за создание сложного женского образа».
Начало - в 16:00.
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6 декабря 2016, 17:48
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