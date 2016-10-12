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«Нова» проведет домашние матчи в Самаре

В следующем году волейбольная команда «Нова» из Новокуйбышевска, выступающая в суперлиге, будет проводить домашние матчи в Самаре. Как сообщила пресс-служба облправительства, такое решение принято «с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе».

8 января в «МТЛ Арена» «Нова» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход будет бесплатным.

«Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания – для них мы организуем бесплатный автобус», - рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко.

По словам Трофименко, вопрос передислокации команды из Новокуйбышевска пока прорабатывается.

«Пока будем проводить игры в Самаре, а по возможной смене базирования ясность появится позже. Здесь очень много нюансов, и надо все решать постепенно. В перспективе у нас есть идея сделать тренировочную базу «Новы» в одном из ФОКов Самары, и там же открыть набор мальчишек в клубную секцию волейбола», - отмечает он.

Теги: нова, волейбол

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