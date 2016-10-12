«Нова» проведет домашние матчи в Самаре
В следующем году волейбольная команда «Нова» из Новокуйбышевска, выступающая в суперлиге, будет проводить домашние матчи в Самаре. Как сообщила пресс-служба облправительства, такое решение принято «с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе».
8 января в «МТЛ Арена» «Нова» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход будет бесплатным.
«Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания – для них мы организуем бесплатный автобус», - рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко.
По словам Трофименко, вопрос передислокации команды из Новокуйбышевска пока прорабатывается.
«Пока будем проводить игры в Самаре, а по возможной смене базирования ясность появится позже. Здесь очень много нюансов, и надо все решать постепенно. В перспективе у нас есть идея сделать тренировочную базу «Новы» в одном из ФОКов Самары, и там же открыть набор мальчишек в клубную секцию волейбола», - отмечает он.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
8 декабря 2016, 16:02
В Безенчукском районе - всероссийские соревнования по боксу и концерты
Комментариев: 0
|Секретарь Общественной палаты РФ просит самарского губернатора помочь обманутым дольщикам из Тольятти
2 ноября 2016, 14:21
|В Отрадном – соревнования по фигурному катанию
22 октября 2016, 11:48
|Жигулевцы приглашают на соревнования по регби
15 октября 2016, 12:23
|Самарским блогерам приговор не смягчили
12 октября 2016, 09:18
|Расписание игр "Крыльев Советов" в марте
Сегодня, 13:00
|Депутаты губдумы хотят сохранить пособия молодым тренерам
Вчера, 16:16
|ХК «Лада» выплатил игрокам зарплаты за сентябрь
20 декабря 2016, 17:08
|«Крыльям» запретили регистрировать игроков за долги
19 декабря 2016, 13:42
|Спортшколе №1 не дали ни лошадей, ни манежа
15 декабря 2016, 15:55