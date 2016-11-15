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В Самаре появится МБУ «Советский»

В Самаре появится еще одно муниципальное бюджетное учреждение - МБУ «Советский». Оно будет создано в Советском районе по адресу: ул. Советской Армии, 27.

Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения «Советский» осуществляет администрация Советского района. Финансировать МБУ будут из районного бюджета.

Как сказано в соответствующем постановлении администрации Самары, оно будет обеспечивать работу администрации - организовывать уборку и ремонты, обеспечивать чиновников автотранспортом и т д. МБУ будет присваивать, менять, аннулировать и регистрировать адреса объектов недвижимости, оформлять документы по регистрации граждан, а также принимать документы на перевод помещений из жилого в нежилого и обратно.

Также в списке обязанностей: организация досуга жителей Советского района городского, в том числе проведение праздников, конкурсов, фестивалей внутригородского района; обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта; сбор информации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В середине ноября администрация Кировского района Самары уже создала МБУ «Кировский».

В начале декабря появилось постановление о создании МБУ «Промышленный».

Теги: мбу, администрация

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