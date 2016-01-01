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С 1 января платить по 270 рублей будут только неработающим пенсионерам
С 1 января ежемесячную денежную выплату на проезд в общественном транспорте (270 рублей) будут получать только неработающие пенсионеры, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.
Те, кто вышел на пенсию после 31 марта 2015 г., смогут рассчитывать на выплату только в том случае, если их пенсия не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза. Для пенсионеров Самарской области величина прожиточного минимума - 8173 рубля.
Подробности можно узнать Главном управлении социальной защиты населения Центрального округа Тольятти в часы приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00.
Принимают граждан по адресам:
- ул. Победы, дом 74, кабинеты №№2, 3, 4, тел. (8482) 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;
- бульвар Орджоникидзе, дом 16, кабинеты №№103, 222, тел. (8482) 54-49-06, 54-34-91;
- ул. Матросова, дом 19д, кабинеты №№8, 9, 10, 11, 12, тел. (8482) 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.
Теги: выплата, проезд, общественный транспорт тольятти, , пенсионеры
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