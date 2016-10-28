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Самаранефтегаз наградил лучших журналистов губернии

фото пресс-службы АО "Самаранефтегаз"

21 декабря в офисе АО «Самаранефтегаз» состоялось награждение победителей областного конкурса «Черное золото» Поволжья: от истории до современности». Дипломы и ценные призы получили СМИ и журналисты – авторы лучших материалов о работе нефтедобывающего предприятия, его истории и сотрудниках. Конкурс проводился при поддержке Министерства промышленности Самарской области, общественных организаций и творческих союзов работников СМИ.

В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с начала промышленной добычи нефти на территории Самарской области. Первенство в этой сфере принадлежало производственному объединению «Куйбышевнефть», которое в 1994 году было преобразовано в акционерное общество «Самаранефтегаз».

«Чтобы грамотно и достоверно рассказывать о нефтедобыче, нужно самому немного стать нефтяником. У лучших журналистов Самарской области это отлично получается. Знание темы, подлинный интерес к отрасли в целом и нашему предприятию в частности позволяют создавать материалы, помогающие читателям и телезрителям лучше представлять, насколько сложна и масштабна наша работа. Награждая лучших, мы задаем тот уровень, к которому должны стремиться все журналисты», – отметил Гани Гилаев.

В номинации «Технолидер» за печатные статьи и телесюжеты об инновационных проектах, реализованных АО «Самаранефтегаз» на территории региона, получили награды сразу шесть участников конкурса: ГТРК «Самара», ТРК «Терра», ТРК «Губерния», ТРК «СКаТ», ТК «ГИС-Самара», а также газеты «Самарское обозрение» и «Волжская коммуна».

В номинации «Судьбы и истории» за материалы о людях, которые трудились или трудятся в АО «Самаранефтегаз» или о трудовых династиях в нефтедобыче, жюри конкурса отметило трех журналистов: Ларису Денисову (газета «Вестник Отрадного»), Марину Хаустову (газета «Луч», Нефтегорск) и Наталью Зотову («Сельский труженик», Безенчук). Безенчукская газета победила еще в двух номинациях: «Социальная ответственность бизнеса» (за статьи о социально значимых и экологических проектах АО «Самаранефтегаз») и «Исторические очерки», где рассматривались материалы об истории нефтедобычи в регионе, – в этой категории дипломом конкурса отмечена журналист издания Ирина Корнилова.

Теги: самаранефтегаз

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