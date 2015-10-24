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Депутаты губдумы хотят сохранить пособия молодым тренерам

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике самарской губдумы выступил против решения областного правительства приостановить выплаты единовременных пособий молодым тренерам. Об этом сообщается на сайте губдумы.

Правительство Самарской области одобрило приостановление действия главы 4 Закона Самарской области «О физической культуре и спорте в Самарской области» (принят в 2014 г.) 14 декабря. Глава 4 закона – это «меры государственной поддержки молодых специалистов в области физической культуры и спорта».

Молодым специалистом признается гражданин не старше 30 лет, впервые устроившийся на работу в государственную или муниципальную физкультурно-спортивную организацию после окончания государственного среднего специального или высшего учебного заведения. В качестве поддержки таким молодым специалистам полагалось единовременное пособие. По 160 тыс. рублей - тем, кто живет в городах, и по 250 тыс. рублей – в сельской местности.

По словам первого замминистра спорта Самарской области Андрея Харина, сообщает пресс-служба губдумы, временно отменить пособия правительство собралось из-за отсутствия заявок на пособия.

«… Заявки могут появиться в любое время, и в таком случае министерству придется опять разрабатывать изменения в закон», - цитирует пресс-служба председателя думского комитета Александра Милеева. При этом, признал Милеев, сейчас в спортучреждениях области 80% тренеров пенсионного возраста, и притока молодежи не наблюдается.

В 2016 г. в областном бюджете на единовременные пособия молодым тренерам было предусмотрено 7 млн рублей. Выделили только 1,920 млн рублей.

Теги: единовремнное пособие, тренеры, молодежь

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