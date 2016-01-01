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С 27 по 31 декабря на пл. Куйбышева в Самаре - световое шоу

С 27 по 31 декабря с 18.00 до 22.00 на пл. Куйбышева в Самаре - уникальное световое шоу «Полетели в Новый Год».

"Знакомый каждому самарцу фасад Театра оперы и балета преобразится с помощью мастерства светового дизайна. Привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид", - сообщают организаторы.

Зрителям покажут два сюжетных анимационных представления - мультимедийные новеллы «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь».

Первое представление – веселая история любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору.

Вторая новелла – зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. "Завораживающая волшебная история погрузит зрителей в сон ребенка в канун Нового года и проведет по фантастическим мирам, рожденным безграничной детской фантазией".

30 и 31 декабря на площадке будет работать кисс-камера, обращённая к зрителям. "Любой человек, попавший в её объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений".

В прошлом году шоу прошло на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на фасаде Казанского Кремля. В этом году, кроме Самары, его увидят в Екатеринбурге, Новосибирске и Астане.

"На грандиозное представление невозможно опоздать! Световое шоу «Полетели в Новый год» общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера".

Теги: Самара, площадь Куйбышева, световое шоу

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