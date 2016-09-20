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Tele2 упакует новогодние подарки самарцев

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте предновогодней акции «Упакуем подарок в подарок», в рамках которой посетители салонов оператора получат в подарок стильную новогоднюю упаковку. При подключении к пакетным тарифным планам в первые три месяца обслуживания новые абоненты получат двойной объем интернет-трафика.

23 и 24 декабря 2016 года Tele2 организует работу новогодних бренд-зон в торговых центрах «Мега» и «Амбар» Самары, посетителям которых оператор поможет профессионально упаковать новогодние подарки и сделать поздравления по-настоящему запоминающимися.

На выбор участникам акции будут предложены два варианта подарочной упаковки с уникальным дизайном, которые сделают оформление подарка индивидуальным.

Кроме того, при подключении на новогодней интерактивной зоне, в течение 3 месяцев Tele2 будет удваивать объем интернет-трафика новым абонентам, которые выбрали один из пакетных тарифов: «Очень черный», «Самый черный» или «Сверхчерный». Дополнительный пакет интернета начисляется при условии своевременного пополнения счета для списания абонентской платы.

Также Tele2 приглашает жителей Самары и Тольятти сделать необычную фотографию в интерактивных зонах торгово-развлекательных комплексов. В холле торговых центров оператор установит гигантский новогодний сувенирный шар, внутри которого можно сделать оригинальную фотографию. Все снимки можно будет оперативно распечатать прямо на месте и сохранить на память.

Кроме того, при подключении или при покупке брендированного оборудования: Tele2 Mini, Tele2 Midi, Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE, 3G/4G USB-модемов и WI-FI-роутеров всалонах связи Tele2 в Самаре и Тольятти в торговых центрах «Амбар», «Аврора» и «Парк Хаус» клиенты получат стильную новогоднюю упаковку с уникальным дизайном в подарок.

Ольга Лукина, коммерческий директор самарского филиала:

«В предновогодней суете трудно найти на все время – нужно успеть подобрать хорошие подарки и для себя, и для родных, а еще приятно провести время и получить положительные эмоции. Мы постарались организовать все и сразу для наших абонентов – в наших салонах посетители могут выбрать стильный подарок на любой вкус и кошелек – начиная от аксессуаров и заканчивая фирменным смартфономTele2. Кроме того, в самых популярных торговых центрах Самары и Тольятти мы установили сказочную фотозону в виде новогоднего сувенирного шара - такая фотография, я уверена, создаст праздничное настроение каждому».

График работы новогодних бренд-зон Tele2:

- г. Самара, ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5, 23 декабря с 19.00 до 24.00;

- г. Самара, ТЦ «Мега» ул. Московское шоссе 23 км, 5, 24 декабря с 14.00 до 17.00.

Акция, по вручению новогодней упаковки в подарок, будет проходить в салонах связи по следующим адресам:

- г. Самара, ТЦ «Аврора», ул. Аэродромная, 47.

- г. Самара, ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5;

- г. Тольятти, ТЦ «Парк Хаус», ул. Автозаводское шоссе, 6.

Теги: Tele2

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