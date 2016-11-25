Самарский детсад №325 пригоден к эксплуатации
В здание самарского детского сада №325 (Мехзавод, Первый квартал) основная часть выявленных дефектов строительно–ремонтных работ устранены и помещение пригодно к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ.
В сентябре ОНФ счел здание опасным для жизни и здоровья детей - в комнатах третьего этажа проверяющие обнаружили плесень. При ремонте крыши прошлой зимой подрядная организация, ремонтировавшая здание, уложила базальтовую вату в качестве утеплителя поверх снега. Сверху утеплитель накрыли мягкой кровлей. «Снег под теплоизоляцией пролежал до лета и при наступлении тепла начал таять, приводя в негодность сделанный ремонт. Устранить нарушения подрядчик пытался с помощью дополнительных технологических отверстий и вентиляционных вытяжек (аэраторов)», - выяснил тогда ОНФ.
«... Вентиляционные вытяжки на крыше здания демонтированы, поскольку конструктивные особенности кровли не предусматривают их наличие, и в данном случае выполняли буквально обратную функцию притока холодного воздуха в помещение. Частично заменена кровля, в настоящее время отсутствуют следы протечек и плесени на стенах и потолке верхнего этажа», - сообщает ОНФ сегодня.
Но при этом есть и другие недостатки – "наличие обратной тяги в игровых комнатах, что существенно снижает температуру в помещении, а также некачественная работа вытяжки на кухне".
Теги: детсад 325, мехзавод, онф
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