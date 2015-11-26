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Superjob дал прогнозы по рынку труда на 2017 год

2016 год подтвердил: на российском рынке труда продолжаются качественные изменения. И, хотя бизнес приспособился к экономической ситуации и значимых сокращений численности персонала в уходящем году компании не проводили, возврата к реалиям прошлых лет не было.

Компании урезали затраты на те HR-инструменты, которые оказались неэффективны для конкретного бизнеса, и вкладывали деньги в такие схемы, которые приносили результаты здесь и сейчас. Промежуточная цель года — повышение управляемости и прозрачности HR-процессов. Главная цель — достижение максимальных показателей вовлеченности и эффективности каждого сотрудника. Кроме того, российские компании начали перестраивать кадровые процессы, ориентируясь на технологические изменения в отдельных отраслях.

Ключевые тренды поиска персонала за 2016 год

3% компаний провели ощутимые сокращения численности персонала.

47% — годовой прирост числа вакансий.

Низкая активность предложений работодателей в начале года с последующим ростом без традиционного сезонного снижения летом.

Повышение требований к профессиональному уровню кандидатов на позиции, подразумевающие квалифицированный труд.

Активизация внутренних резервов компаний: расширение обязанностей сотрудников, разработка специальных мотивационных программ для лучших сотрудников.

Бюджеты

Жесткий контроль бюджетов на подбор и обучение.

Отказ от дорогих каналов поиска в пользу более бюджетных.

Оптимизация компенсационных пакетов. Оплату обучения, фитнеса, проезда предлагают не всем. Чаще стали предлагать скидки на продукцию.

Повышение зарплат опережающими темпами для талантов, редких и высококвалифицированных специалистов.

Прогноз Superjob на тренды в поиске сотрудников 2017

2017 год, по данным Superjob, во многом станет переломным для российского рынка труда. Курс на эффективность затрат продолжится: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы: компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву.

Активность работодателей в конкурентных отраслях будет расти, среднемесячные темпы роста числа вакансий составят в среднем +5% в месяц. 2017-й станет последним годом, когда мы сможем констатировать общий рост количества реальных рабочих мест.

С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. Реальная безработица будет расти на эту же цифру. Таким образом, при существующих тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько раз, до 20—25%. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти. Сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится.

Подбор работников станет более точным, нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Чтобы обеспечить этот процесс, компании будут выделять бюджеты на собственную разработку или закупку готовых ИТ-решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками.

Качество найма окажется на первом месте. Это позволит не только сократить сроки профессиональной адаптации, но и снизить расходы на обучение.

Повысится интерес профессионалов к такому элементу компенсационного пакета, как обучение за счет компании.

Роль менеджера по персоналу в общей стратегии бизнеса будет расти, повысятся требования к знаниям и навыкам использования новых технологий в HR-процессах.

Тенденции спроса и предложения в 2017 году

Повышение спроса в 2017 году

ИТ: мобильные разработчики, веб-разработчики, специалисты по информационной защите, кибербезопасности, аналитики Big Data со знаниями в других предметных областях.

Добыча сырья: специалисты по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий.

Промышленность: инженеры в машиностроении, в т.ч. нефтегазовом, специалисты в лесной промышленности, инженеры в авиационной, пищевой промышленности.

Продажи: менеджеры по продажам услуг и высокотехнологичных продуктов.

Банковская сфера: управленцы, в т.ч. антикризисные; специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью.

Юриспруденция: специалисты в области международного и налогового права.

НR: директора по персоналу, аналитики с техническим бэкграундом, специалисты по внутреннему обучению.

Снижение спроса в 2017 году

Снизится реальный спрос на бухгалтеров начального уровня, что отразится в снижении предложений по заработной плате. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза.

Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте.

Будет снижаться спрос на сотрудников контакт- и колл-центров в связи с расширением автоматизации подобных видов деятельности. В целом в ближайшие годы в разы сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы и т.д.). Прежде всего это затронет IT-сферу, что выразится в сокращении спроса до 70%.

Перестанет расти с 2017 года (с 2018 года начнет снижаться) спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.

Начнет сокращаться спрос на преподавателей иностранных языков. Знание иностранного языка окончательно перестанет быть преимуществом при трудоустройстве (кроме позиций, где требуется уровень носителя языка).

Начнет снижаться спрос на рабочих горнодобывающей отрасли.

Теги: Superjob, рынок труда, прогноз, 2017 г.

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