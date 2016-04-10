Сегодня, 16:30

Замначальника областного Главка ответит на вопросы самарцев

23 декабря «прямую линию» для граждан проведет замначальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Коновалов.

Задать интересующие вопросы можно по телефону (846) 278-22-72. Время приема сообщений - с 15:00 до 17:00.

С графиками «прямых линий» руководителей областного Главка можно ознакомиться здесь.

Теги: прямые линии, главк

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.