В Тольятти на 50 копеек подорожало дизельное топливо
С 16 по 22 декабря в Тольятти продолжилось повышение цен на куриные яйца, свежие огурцы, виноград. Подешевели перец, бананы, мандарины и сахар.
Кроме того, подорожали бензин марки АИ-92 (до 0,30 руб./литр), АИ-95 (до 0,50 руб./литр), дизельное топливо (до 0,50 руб./литр).
Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 22 декабря:
|
№ п/п
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Субъекты розничной торговли всех форм собственности
(15 обследуемых объектов)
|
Min
|
Max
|
1
|
Мука пшеничная (сорт высший)
|
руб./кг
|
34,28
|
45,79
|
2
|
Крупа рисовая (сорт первый)
|
руб./кг
|
61,62
|
78,55
|
3
|
Крупа гречневая (сорт первый)
|
руб./кг
|
83,20
|
94,55
|
4
|
Макаронные изделия (сорт высший)
|
руб./кг
|
35,89
|
69,65
|
5
|
Масло подсолнечное рафинированное
|
руб./л
|
93,35
|
112,50
|
6
|
Сахар песок
|
руб./кг
|
49,94
|
52,04
|
7
|
Соль поваренная
|
руб./кг
|
10,81
|
11,06
|
8
|
Чай черный байховый
|
руб./кг
|
510,60
|
636,97
|
9
|
Вода питьевая столовая
|
руб./5 л
|
49,50
|
54,77
|
10
|
Изделия колбасные вареные
|
руб./кг
|
295,64
|
389,01
|
11
|
Колбасы варено-копченые
|
руб./кг
|
437,36
|
531,75
|
12
|
Колбасы сырокопченые
|
руб./кг
|
666,55
|
744,85
|
13
|
Говядина
|
руб./кг
|
330,33
|
425,33
|
14
|
Свинина
|
руб./кг
|
231,40
|
304,10
|
15
|
Мясо кур
|
руб./кг
|
122,85
|
125,04
|
16
|
Рыба мороженая
|
руб./кг
|
149,77
|
204,00
|
17
|
Рыба копченая
|
руб./кг
|
292,20
|
357,05
|
18
|
Рыба соленая
|
руб./кг
|
172,66
|
204,24
|
19
|
Рыбные консервы
|
руб./1 шт
|
56,45
|
62,68
|
20
|
Хлеб белый из пшеничной муки
|
руб./кг
|
51,46
|
56,37
|
21
|
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный
|
руб./кг
|
46,20
|
49,95
|
22
|
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)
|
руб./л
|
46,18
|
50,86
|
23
|
Творог (м.д.ж. 5-9%)
|
руб./кг
|
248,64
|
295,83
|
24
|
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)
|
руб./кг
|
366,12
|
449,77
|
25
|
Кефир (м.д.ж. 3,2%)
|
руб./л
|
56,31
|
62,70
|
26
|
Сметана м.д.ж. (15%)
|
руб./л
|
134,05
|
163,18
|
27
|
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)
|
руб./кг
|
369,17
|
386,82
|
28
|
Картофель свежий
|
руб./кг
|
17,32
|
18,70
|
29
|
Лук репчатый свежий
|
руб./кг
|
17,24
|
19,31
|
30
|
Капуста белокочанная свежая
|
руб./кг
|
13,70
|
16,64
|
31
|
Морковь столовая свежая
|
руб./кг
|
18,53
|
23,01
|
32
|
Огурцы свежие
|
руб./кг
|
147,76
|
147,76
|
33
|
Томаты свежие
|
руб./кг
|
128,29
|
128,29
|
34
|
Перец сладкий свежий
|
руб./кг
|
165,04
|
212,27
|
35
|
Яблоки свежие
|
руб./кг
|
65,79
|
96,75
|
36
|
Бананы свежие
|
руб./кг
|
57,89
|
60,77
|
37
|
Виноград свежий
|
руб./кг
|
125,11
|
157,98
|
38
|
Апельсины
|
руб./кг
|
86,08
|
103,96
|
39
|
Мандарины
|
руб./кг
|
90,02
|
112,05
|
40
|
Яйцо столовое 1 категории (С1)
|
руб./1 десяток
|
63,89
|
63,89
|
41
|
Бензин АИ -80
|
руб./1 литр
|
30,00
|
31,00
|
42
|
Бензин АИ-92
|
руб./1 литр
|
34,20
|
35,30
|
43
|
Бензин АИ-95
|
руб./1 литр
|
37,20
|
38,60
|
44
|
Дизельное топливо
|
руб./1 литр
|
34,00
|
37,60
Теги: бензин, цены тольятти
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15 декабря 2016, 16:45
В Тольятти подорожали огурцы и бензин
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