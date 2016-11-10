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В Тольятти на 50 копеек подорожало дизельное топливо

С 16 по 22 декабря в Тольятти продолжилось повышение цен на куриные яйца, свежие огурцы, виноград. Подешевели перец, бананы, мандарины и сахар.

Кроме того, подорожали бензин марки АИ-92 (до 0,30 руб./литр), АИ-95 (до 0,50 руб./литр), дизельное топливо (до 0,50 руб./литр).

Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 22 декабря:



№ п/п Наименование товара Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) Min Max 1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,28 45,79 2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 61,62 78,55 3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 83,20 94,55 4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 35,89 69,65 5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 93,35 112,50 6 Сахар песок руб./кг 49,94 52,04 7 Соль поваренная руб./кг 10,81 11,06 8 Чай черный байховый руб./кг 510,60 636,97 9 Вода питьевая столовая руб./5 л 49,50 54,77 10 Изделия колбасные вареные руб./кг 295,64 389,01 11 Колбасы варено-копченые руб./кг 437,36 531,75 12 Колбасы сырокопченые руб./кг 666,55 744,85 13 Говядина руб./кг 330,33 425,33 14 Свинина руб./кг 231,40 304,10 15 Мясо кур руб./кг 122,85 125,04 16 Рыба мороженая руб./кг 149,77 204,00 17 Рыба копченая руб./кг 292,20 357,05 18 Рыба соленая руб./кг 172,66 204,24 19 Рыбные консервы руб./1 шт 56,45 62,68 20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 51,46 56,37 21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,20 49,95 22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,18 50,86 23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 248,64 295,83 24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 366,12 449,77 25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 56,31 62,70 26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 134,05 163,18 27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 369,17 386,82 28 Картофель свежий руб./кг 17,32 18,70 29 Лук репчатый свежий руб./кг 17,24 19,31 30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 13,70 16,64 31 Морковь столовая свежая руб./кг 18,53 23,01 32 Огурцы свежие руб./кг 147,76 147,76 33 Томаты свежие руб./кг 128,29 128,29 34 Перец сладкий свежий руб./кг 165,04 212,27 35 Яблоки свежие руб./кг 65,79 96,75 36 Бананы свежие руб./кг 57,89 60,77 37 Виноград свежий руб./кг 125,11 157,98 38 Апельсины руб./кг 86,08 103,96 39 Мандарины руб./кг 90,02 112,05 40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 63,89 63,89 41 Бензин АИ -80 руб./1 литр 30,00 31,00 42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 34,20 35,30 43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 37,20 38,60 44 Дизельное топливо руб./1 литр 34,00 37,60

Теги: бензин, цены тольятти

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