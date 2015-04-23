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"Парки Самары" ждут фотографий и обещают призы

"МАУ «Парки Самары» объявляет открытый конкурс на лучшую зимнюю фотографию в парке. Каждую неделю – призы победителям!", - пишет мэрия.

В конкурсе могут принять участие все, кто любит фотографироваться, гулять и заниматься активными зимними видами спорта. Селфи, фотографии с друзьями можно выкладывать в альбом «Зимний фотоконкурс «Я в парке» 2016-2017»: https://vk.com/album-71261402_239062905 в группе ВКонтакте «Парки Самары» (https://vk.com/parkisamara), добавляя название фотографии, название парка, имя и фамилию автора. Задача конкурсантов – собрать как можно больше «лайков».

В конкурсе принимают участи снимки, сделанные в парке им. Ю. Гагарина, в парке Победы и в парке Дружбы г. о. Самара. Итоги будут подводиться по каждому из трех парков в отдельности.

Каждую неделю автор фото, набравшего наибольшее количество «лайков», получает сертификат на два дня бесплатного проката коньков на катках парка им. Ю. Гагарина, парка Победы или парка Дружбы, а также абонемент на посещение ледовых горок. Для занявшего второе место будет предоставляться один день бесплатного проката коньков и пригласительный билет на ледовую горку. За третье место – пригласительный билет на ледовую горку.

Работы принимаются с 22 декабря 2016 года. А первые победители будут определены 30 декабря 2016 года.

Конкурс планируется завершить ориентировочно 13 января 2017 г. Но могут и продлить.

Более подробную информацию можно узнать на сайте МАУ «Парки Самары».

Теги: мау парки самары, фотоконкурс

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