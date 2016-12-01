Сегодня, 14:07

Самая высокая безработица - в Большечерниговском районе

С 14 по 20 декабря численность безработных по области увеличилась на 302 человека и на 21 декабря составила 21,9 тыс. человек. Уровень безработицы – 1,2%. Количество вакансий - 32,8 тыс. единиц.

Показатели «скрытой безработицы» на 21 декабря – 33 385 человек, 32 443 из них работали неполное рабочее время по инициативе работодателя.

Самый высокий уровень безработицы – в Большечерниговском районе – 3,6%. Там на 365 безработных всего 51 вакансия.

Ниже всего индекс безработицы в Волжском районе – 0,3%, там на 161 безработного приходится о 395 вакансий.

В Самаре 22 506 вакансий на 4516 безработных, в Тольятти – 3651 вакансия на 7749 безработных.

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