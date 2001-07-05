В Самаре отменят три электрички до ст. Жигулевское море
Самарская пригородная пассажирская компания предупреждает, что с 9 января изменится расписание нескольких электричек:
-поезд 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32) будет курсировать по рабочим дням, по выходным дням отменяется;
- поезд 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25) будет ходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, по субботам отменяется;
- поезд 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.08.55) будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам, по воскресеньям отменяется.
Поезд 6030/6029 Водинская (отпр.06.53) – Стахановская (приб.07.56) проследует по расписанию(рабочие дни):
|
Остановочный пункт
|
Время проследования
|
Водинская
|
Отпр.06.53
|
О.п.172 км
|
06.55,5-06.56,5
|
О.п.176 км
|
07.00,5-07.01,5
|
Ягодная
|
07.03,5-07.04,5
|
Козелковская
|
07.07-07.08
|
Яблочная
|
07.10-07.11
|
Дачная
|
07.13-07.14
|
Вишневая
|
07.16,5-07.17,5
|
Средневолжская
|
07.22-07.23
|
Пятилетка
|
07.31-07.32
|
Безымянка
|
07.33,5-07.34,5
|
Стахановская
|
Приб.07.36
(время московское)
Теги: электрички, расписание
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