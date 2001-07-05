Сегодня, 16:50

В Самаре отменят три электрички до ст. Жигулевское море

Самарская пригородная пассажирская компания предупреждает, что с 9 января изменится расписание нескольких электричек:

-поезд 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32) будет курсировать по рабочим дням, по выходным дням отменяется;

- поезд 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25) будет ходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, по субботам отменяется;

- поезд 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.08.55) будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам, по воскресеньям отменяется.

Поезд 6030/6029 Водинская (отпр.06.53) – Стахановская (приб.07.56) проследует по расписанию(рабочие дни):

Остановочный пункт Время проследования Водинская Отпр.06.53 О.п.172 км 06.55,5-06.56,5 О.п.176 км 07.00,5-07.01,5 Ягодная 07.03,5-07.04,5 Козелковская 07.07-07.08 Яблочная 07.10-07.11 Дачная 07.13-07.14 Вишневая 07.16,5-07.17,5 Средневолжская 07.22-07.23 Пятилетка 07.31-07.32 Безымянка 07.33,5-07.34,5 Стахановская Приб.07.36

(время московское)

Теги: электрички, расписание

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