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В Самаре отменят три электрички до ст. Жигулевское море

Самарская пригородная пассажирская компания предупреждает, что с 9 января изменится расписание нескольких электричек:

-поезд  6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32) будет курсировать по рабочим дням, по выходным дням отменяется;

- поезд  6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25) будет ходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, по субботам отменяется; 

- поезд  6012/6011 Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.08.55) будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам, по воскресеньям отменяется.

Поезд  6030/6029 Водинская (отпр.06.53) – Стахановская (приб.07.56) проследует по расписанию(рабочие дни):

Остановочный пункт

Время проследования

Водинская

Отпр.06.53

О.п.172 км

06.55,5-06.56,5

О.п.176 км

07.00,5-07.01,5

Ягодная

07.03,5-07.04,5

Козелковская

07.07-07.08

Яблочная

07.10-07.11

Дачная

07.13-07.14

Вишневая

07.16,5-07.17,5

Средневолжская

07.22-07.23

Пятилетка

07.31-07.32

Безымянка

07.33,5-07.34,5

Стахановская

Приб.07.36

 

 

(время московское)

Теги: электрички, расписание

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