Сегодня, 13:36

Жителям Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска поднимут тарифы на тепло

http=>//www.tplusgroup.ru/

С 1 июля 2017 г. тарифы на тепло для жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска могут вырасти на сумму, превышающую установленный правительством РФ для Самарской области предельный индекс в 4,3%.

Как говорится в законопроекте, 16 декабря были внесены изменения в инвестпрограмму Самарского филиала ПАО «Т Плюс», и теперь компания планирует потратить на нее до 2019 г. 5,5 млрд рублей. Это на 2,3 млрд рублей больше запланированного в 2015 г.

Этим и объясняется необходимость повышения тарифов для жителей. «Круг субъектов, на которые будет распространено действие проекта нормативного акта в случае его принятия, а также сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода при введении в действие проекта нормативного акта в случае его принятия: население г.о. Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань».

В Новокуйбышевске предельный (максимальный) индекс 6,8% устанавливается для 1370 зарегистрированных жителей, проживающих в 41 многоквартирном доме п. Маяк, Шмидта, Гранный (доля 1,3%). Индекс до 5,6% сложится для 106 155 зарегистрированных жителей, проживающих в 822 многоквартирных и 3 964 индивидуальных жилых домах города Новокуйбышевск (доля 98,7%).

В Самаре предельный (максимальный) индекс 6,8 % устанавливается для 398 316 зарегистрированных жителей 12 949 многоквартирных и 21 448 индивидуальных жилых домов (доля 34,01 %). Индекс до 6,0 % сложится для 772 232 зарегистрированных жителей 6431 многоквартирных домов (доля 65,95 %). Индекс до 5,0 % сложится для 430 зарегистрированных жителей 16 многоквартирных домов (доля 0,04 %).

В Сызрани предельный (максимальный) индекс устанавливается для 117 150 зарегистрированных жителей 875 многоквартирных жилых домов (доля 100 %).

В Тольятти предельный (максимальный) индекс 6,3% устанавливается для 276 516 зарегистрированных жителей (доля 38,80%), проживающих в Центральном и Комсомольском районах в 2011 многоквартирном и 7189 индивидуальном жилом доме. Индекс до 6,0% сложится для 436 103 зарегистрированных жителей (доля 61,20%), проживающих в Автозаводском районе в 891 многоквартирном доме.

В целом общий предельный индекс для этих жителей по всем коммунальным тарифам вырастет на 4,93%.

При этом, как сообщается в проекте, «рост долгосрочных тарифов по тепловой энергии на 2017 год составляет: для филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (городские округа Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань) ‒ 4,3 % (с коллекторов), 4,3 % (из теплосети), и 5,0 % (из теплосети, Автозаводский район городского округа Тольятти); для МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» (городской округ Сызрань) и для ОАО «Предприятие тепловых сетей» (городской округ Самара) ‒ 4,3 %».

ФОТО

Теги: т плюс, тарифы, самара, тольятти, новокуйбышевск, сызрань, тепло

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.