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В Тольятти откроются новогодние ярмарки

26 декабря  в Автозаводском районе (ул. Свердлова, 51) и Поволжском (площадь им. В.И. Денисова) откроются ярмарки, сообщает мэрия Тольятти.

Они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 до 31 декабря.

На ярмарках можно купить домашних гусей, индеек, уток к новогоднему столу, мандарины, груши, виноград, хурму, праздничные кондитерские изделия, а также елочные игрушки, сувениры, подарки.

С 19 декабря уже работает муниципальная ярмарка на Центральной площади.

Теги: ярмарки, тольятти

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