В Самаре ищут водителя, который сбил девушку-подростка
ГАИ Самары ищет водителя, который 12 декабря сбил на нерегулируемом пешеходном переходе несовершеннолетнюю девушку в Кировском районе. Авария произошла напротив дома № 128Ж по ул. Стара Загора. Водитель скрылся с места ДТП.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».
Инспекторы просят очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 декабря 2016, 16:12
Более 30 из 62 ДТП в Самаре случились из-за плохого содержания дорог
Комментариев: 0
|В Кинеле будут массово выявлять признаки опьянения у водителей
8 декабря 2016, 16:20
|Самарский «Нетлайн» установит комплексы фото и видеофиксации в Самарской области
7 декабря 2016, 14:41
|ГАИ Самары ищет водителя
6 декабря 2016, 12:08
|Розыск: в Тольятти пропал подросток
30 ноября 2016, 14:45
|«Самараэнерго» опубликовало топ УК-должников
Сегодня, 17:50
|В Тольятти откроются новогодние ярмарки
Сегодня, 17:27
|Треть самарцев будет работать на новогодних каникулах
Сегодня, 17:07
|В Самаре отменят три электрички до ст. Жигулевское море
Сегодня, 16:50
|С 1 января платить по 270 рублей будут только неработающим пенсионерам
Сегодня, 16:33