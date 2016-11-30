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В Самаре ищут водителя, который сбил девушку-подростка

ГАИ Самары ищет водителя, который 12 декабря сбил на нерегулируемом пешеходном переходе несовершеннолетнюю девушку в Кировском районе. Авария произошла напротив дома № 128Ж по ул. Стара Загора. Водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».

Инспекторы просят очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.

Теги: розыск, водитель, дтп

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