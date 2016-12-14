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Новокуйбышевск выделит 3 земельных участка Новокуйбышевскому НПЗ

Правительство Самарской области рекомендует Новокуйбышевскому НПЗ (Роснефть) построить комплекс гидрокрекинга. Проект распоряжения губернатора области опубликовал областной минстрой.

Для этого администрации Новокуйбышевска рекомендуется выделить НкНПЗ три земельных участка без проведения торгов:

- площадью 18 200 кв. м по адресу: Самарская область, Новокуйбышевск, для строительства железнодорожной эстакады тактового налива «светлых» нефтепродуктов комплекса гидрокрекинга АО «НК НПЗ;

- площадью 1220 кв. м и 15 206 кв. м по адресу: Самарская область, Новокуйбышевск, в районе пос. Маяк, для строительства объекта «Комбинированный причал для крупнотоннажного оборудования по мероприятию: Комплекс гидрокрекинга. Маршрут для КТО».

Строительство комплекса гидрокрекинга входит в перечень инвестпроектов Самарской области. Его стоимость не называется. В утвержденном в 2014 г. перечне модернизация и строительство новых технологических установок на четырех заводах Роснефти – куйбышевском, новокуйбышевском и сызранском НПЗ, а также на новокуйбышевском заводе масел и присадок в 2009-2017 гг. оценены в 395 млрд рублей.

«…ключевым проектом программы модернизации ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» является строительство комбинированного комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций общей мощностью более 4,8 млн т/год, пуск которого позволит значительно повысить глубину переработки нефти на ОАО «НК НПЗ» с увеличением выхода светлых продуктов». Об этом сообщалось на сайте Роснефти.

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