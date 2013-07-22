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Треть самарцев будет работать на новогодних каникулах

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 917 жителей Самары и выяснил, что 33% собираются работать на новгодних каникулах, а еще 36% займутся подработной. В сам Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, работать будут лишь 3% самарцев.

Среди вариантов подработки самыми популярными оказались: ремонтные работы и вождение такси, проведение праздников и расклеивание объявлений, написание курсовых и копирайтинг, работа в сфере красоты (маникюр, наращивание ресниц и массаж). А 10% самарцев пойдут на свою же работу, чтобы получить двойную оплату за праздничные дни.

Большинство жителей города потратят девятидневные выходные на пассивный отдых на диване с оливье и за просмотром ТВ (48%), почти столько же на общение с близкими и друзьями (46%).

Новый год 16% жителей города хотят встретить вместе с любимым человеком и своими друзьями, еще столько же - вдвоем с любимым, 10% предпочтут друзей другим вариантам празднования, 2% планируют побыть в одиночестве, а еще 1% собираются отдохнуть в компании с котом или собакой. Большинство самарцев (56%) хотят встретить Новый год в кругу семьи.

Теги: новогодние каникулы, подработка

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