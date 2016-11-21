Сегодня, 17:50

«Самараэнерго» опубликовало топ УК-должников

На сайте ПАО «Самараэнерго» теперь можно узнать, насколько добросовестно ваша управляющая компания или ТСЖ рассчитывается за потребленную электроэнергию. Если потребитель своевременно оплачивает электроэнергию, а его управляющая компания или ТСЖ числится в списке злостных неплательщиков, есть повод обратиться в надзорные органы, пишут самарские энергетики.

Всего самарские УК, ТСЖ и ЖСК на 1 декабря должны 613,3 млн рублей. Наибольшее количество должников находится в Тольятти и Сызрани. Размер долга предприятий ЖКХ составляет 1 млрд 277 млн рублей.

Топ неплательщиков:

№ Муниципальное образование Предприятие Сумма задолженности на 01.12.2016 (руб.) Количество периодов неоплаты 1 Сызрань ООО "УК "Центр" 113 358 966 6 2 Тольятти ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" 90 309 741 8 3 Тольятти ООО "УК № 3" г.о. Тольятти 54 912 384 6 4 Сызрань ООО "УК "ЖЭС" 47 922 848 5 5 Самара ТСЖ "Волгострой" 31 344 779 61 6 Тольятти ОАО "УК №5" 24 287 209 20 7 Самара ООО "УК Авиакор-Стандарт" 20 081 422 4 8 Нефтегорский район МУП "Уютный Дом" 16 389 808 12 9 Октябрьск ООО "УК "Первомайский" 13 809 943 14 10 Тольятти ООО УК "Жилищный Сервис" 9 116 017 14

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