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«Самараэнерго» опубликовало топ УК-должников

На сайте ПАО «Самараэнерго» теперь можно узнать, насколько добросовестно ваша управляющая компания или ТСЖ рассчитывается за потребленную электроэнергию. Если потребитель своевременно оплачивает электроэнергию, а его управляющая компания или ТСЖ числится в списке злостных неплательщиков, есть повод обратиться в надзорные органы, пишут самарские энергетики.

Всего самарские УК, ТСЖ и ЖСК на 1 декабря должны 613,3 млн рублей. Наибольшее количество должников находится в Тольятти и Сызрани. Размер долга предприятий ЖКХ составляет 1 млрд 277 млн рублей.

 

Топ неплательщиков:

Муниципальное образование

Предприятие

Сумма задолженности на 01.12.2016 (руб.)

Количество периодов неоплаты

1

 Сызрань

ООО "УК "Центр"

113 358 966

6

2

 Тольятти

ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"

90 309 741

8

3

Тольятти

ООО "УК № 3" г.о. Тольятти

54 912 384

6

4

 Сызрань

ООО "УК "ЖЭС"

47 922 848

5

5

 Самара

ТСЖ "Волгострой"

31 344 779

61

6

 Тольятти

ОАО "УК №5"

24 287 209

20

7

Самара

ООО "УК Авиакор-Стандарт"

20 081 422

4

8

 Нефтегорский район

МУП "Уютный Дом"

16 389 808

12

9

Октябрьск

ООО "УК "Первомайский"

13 809 943

14

10

 Тольятти

ООО УК "Жилищный Сервис"

9 116 017

14

Теги: самараэнерго

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