«Самараэнерго» опубликовало топ УК-должников
На сайте ПАО «Самараэнерго» теперь можно узнать, насколько добросовестно ваша управляющая компания или ТСЖ рассчитывается за потребленную электроэнергию. Если потребитель своевременно оплачивает электроэнергию, а его управляющая компания или ТСЖ числится в списке злостных неплательщиков, есть повод обратиться в надзорные органы, пишут самарские энергетики.
Всего самарские УК, ТСЖ и ЖСК на 1 декабря должны 613,3 млн рублей. Наибольшее количество должников находится в Тольятти и Сызрани. Размер долга предприятий ЖКХ составляет 1 млрд 277 млн рублей.
Топ неплательщиков:
|
№
|
Муниципальное образование
|
Предприятие
|
Сумма задолженности на 01.12.2016 (руб.)
|
Количество периодов неоплаты
|
1
|
Сызрань
|
ООО "УК "Центр"
|
113 358 966
|
6
|
2
|
Тольятти
|
ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти"
|
90 309 741
|
8
|
3
|
Тольятти
|
ООО "УК № 3" г.о. Тольятти
|
54 912 384
|
6
|
4
|
Сызрань
|
ООО "УК "ЖЭС"
|
47 922 848
|
5
|
5
|
Самара
|
ТСЖ "Волгострой"
|
31 344 779
|
61
|
6
|
Тольятти
|
ОАО "УК №5"
|
24 287 209
|
20
|
7
|
Самара
|
ООО "УК Авиакор-Стандарт"
|
20 081 422
|
4
|
8
|
Нефтегорский район
|
МУП "Уютный Дом"
|
16 389 808
|
12
|
9
|
Октябрьск
|
ООО "УК "Первомайский"
|
13 809 943
|
14
|
10
|
Тольятти
|
ООО УК "Жилищный Сервис"
|
9 116 017
|
14
Теги: самараэнерго
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
13 декабря 2016, 16:40
Снимать показания электросчетчиков в Самарской области будет ООО «"Энергия развития, аудит"
Комментариев: 0
|35 тысяч абонентов «Сбыт-Энерго» перейдут в «Самараэнерго»
13 декабря 2016, 10:13
|Доставлять самарцам квитанции за электричество хотели питерцы
30 ноября 2016, 11:41
|Каждый пятый житель области не платит за свет
25 ноября 2016, 11:36
|Швейцарская Credit Suesse Group AG увеличила свой пакет в «Самараэнерго»
21 ноября 2016, 17:14
|В Тольятти откроются новогодние ярмарки
Сегодня, 17:27
|Треть самарцев будет работать на новогодних каникулах
Сегодня, 17:07
|В Самаре отменят три электрички до ст. Жигулевское море
Сегодня, 16:50
|С 1 января платить по 270 рублей будут только неработающим пенсионерам
Сегодня, 16:33
|Замначальника областного Главка ответит на вопросы самарцев
Сегодня, 16:30