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Самарскому минлесхозу помогли космические аппараты

Незаконно добывать ископаемые стали в Самарской области меньше, уверены в областном минлесхозе.

И в доказательство сообщают: «С мая 2016 года в адрес министерства начали поступать данные дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов в части мониторинга земельных участков, на которых производилось незаконное извлечение ОПИ (общераспространённых полезных ископаемых  - песок, глина, гравий и др. – Самара. ру). На большинстве участков динамики по развитию мест незаконной добычи не наблюдается, а в отдельных случаях отмечается тенденция к зарастанию таких участков растительностью». 

Количество подозрительных  участков, которые мониторят из космоса, минлесхоз не называет.

В этом году минлесхоз Самарской области рассмотрел 29 дел об административных нарушениях в сфере недропользовани. За незаконную разработку и добычу общераспространённых полезных ископаемых добровольно нанесенный вред возместили 5 предпринимателей. Еще с двоих взыскивать деньги пришлось через суд.

По 12 фактам незаконного недропользования минлесхоз направил заявления в полицию. Возбуждено 6 уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража).

 

Теги: минлесхоз самарской области, незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых

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